Galileo 360° Ranking Spezial - "Crazy Trips"Jetzt kostenlos streamen
Galileo 360°
Folge vom 18.08.2016: Galileo 360° Ranking Spezial - "Crazy Trips"
45 Min.Folge vom 18.08.2016Ab 12
Wenn einer eine Reise tut ... wird es skurril. Bei dem großen "Galileo 360°"-Reise-Ranking geht es unter anderem in ein Survivalcamp auf die Seychellen, zum Baden an die Victoriafälle nach Afrika, auf das größte Festival für Tanzmusik in der Ukraine und in ein Darmhotel nach Belgien. Außerdem genießen die Reporter die Vorzüge eines 18.000-Euro-Fluges.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben