Galileo 360°
Folge vom 25.08.2016: Da können Sie noch was lernen!
111 Min.Folge vom 25.08.2016Ab 12
In der Schule beginnt der Ernst des Lebens. Das gilt für diese Institutionen in ganz besonderem Maß: "Galileo 360°" ist zu Gast in einer Maori-Schule im neuseeländischen Auckland, in der Zirkusschule "Karandasch" in Moskau und in einer Schule in China, an der den Kleinen in erster Linie eines beigebracht wird: Disziplin. Auch die Ausbildung zum Kung-Fu Meister an der größten Kampfkunstschule der Welt erfordert viel Durchhaltevermögen.
