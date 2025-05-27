Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo True Crime Experiment

Das Maskenexperiment

GalileoStaffel 1Folge 3
Das Maskenexperiment

Das MaskenexperimentJetzt kostenlos streamen

Galileo True Crime Experiment

Folge 3: Das Maskenexperiment

16 Min.Ab 12

Täuschend echt wirkende Silikon-Masken werden von Verbrecher:innen genutzt, um Polizei und Sicherheitskräfte hinters Licht zu führen. "Galileo"-Reporter Matthias wagt das Experiment: Gelingt es ihm eine Trophäe aus einer Kunstausstellung zu stehlen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Galileo True Crime Experiment
Galileo
Galileo True Crime Experiment

Galileo True Crime Experiment

Alle 1 Staffeln und Folgen