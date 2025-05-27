Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo True Crime Experiment

Die Jagd nach Dagobert

GalileoStaffel 1Folge 4
Die Jagd nach Dagobert

Die Jagd nach DagobertJetzt kostenlos streamen

Galileo True Crime Experiment

Folge 4: Die Jagd nach Dagobert

30 Min.Ab 12

Berlin, 1988. Am Gleis einer S-Bahn wartet der Erpresser Dagobert auf den Zug, der ihn reich machen soll. Bei seiner ersten Geldübergabe soll die Polizei ein Paket mit 500.000 D-Mark aus dem fahrenden Zug werfen. Im Experiment wird "Galileo"-Reporter Matthias Fiedler Dagoberts spektakuläre Geldübergabe nachmachen. Gelingt es ihm seinen Verfolgern zu entkommen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Galileo True Crime Experiment
Galileo
Galileo True Crime Experiment

Galileo True Crime Experiment

Alle 1 Staffeln und Folgen