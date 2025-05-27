Galileo True Crime Experiment
Folge 6: Dagoberts letzter Coup
26 Min.Ab 12
Westberlin, 1994. Der Erpresser Dagobert hält die Polizei seit 4 Jahren in Atem und immer wieder gelingt es ihm zu entwischen. Auch bei der Geldübergabe an einem stillgelegten Bahngleis. "Galileo"-Reporter Christoph Karrasch wagt das Experiment: Kommt er mit dem selben Trick wie damals mit dem Lösegeld davon?
