Dagobert und der Trick mit der StreusandkisteJetzt kostenlos streamen
Galileo True Crime Experiment
Folge 5: Dagobert und der Trick mit der Streusandkiste
27 Min.Ab 12
Für die Polizei wirkte sie wie eine ganz normale Kiste für Streusand. Im April 1993 schickt sie der Erpresser Dagobert für die Übergabe eines Geldpakets. Dass sie auf einen schlauen Trick hereinfallen werden, ahnen sie noch nicht. "Galileo"-Reporter Matthias Fiedler stellt sich dem Experiment und will seine Verfolger mit genau der gleichen Strategie austricksen. Wird ihm das gelingen?
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SevenOne Entertainment Group GmbH