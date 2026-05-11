Real Rookies USK: Wer schafft es ins Kommando?Jetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 11.05.2026: Real Rookies USK: Wer schafft es ins Kommando?
45 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12
Das USK - kurz für Unterstützungskommando - wird gerufen, wenn es für andere Polizei-Einheiten zu gefährlich wird. Razzien, Hochrisiko-Fußballspiele, lebensbedrohliche Einsätze: In dieser fünfteiligen Serie begleitet "Galileo" die Ausbildung der spezialisierten Kräfte. Ein halbes Jahr: sportliche Grenzerfahrung, Training für den Ernstfall und die ersten echten Einsätze. Wer hält der körperlichen und psychischen Belastung stand und schafft es am Ende der sechs Monate ins Kommando?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Wissenschaft
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc & © Season 2019-2026: ProSieben & © Season 2022-2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt
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