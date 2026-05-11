Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Real Rookies USK: Wer schafft es ins Kommando?

ProSiebenFolge vom 11.05.2026
Real Rookies USK: Wer schafft es ins Kommando?

Real Rookies USK: Wer schafft es ins Kommando?Jetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 11.05.2026: Real Rookies USK: Wer schafft es ins Kommando?

45 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12

Das USK - kurz für Unterstützungskommando - wird gerufen, wenn es für andere Polizei-Einheiten zu gefährlich wird. Razzien, Hochrisiko-Fußballspiele, lebensbedrohliche Einsätze: In dieser fünfteiligen Serie begleitet "Galileo" die Ausbildung der spezialisierten Kräfte. Ein halbes Jahr: sportliche Grenzerfahrung, Training für den Ernstfall und die ersten echten Einsätze. Wer hält der körperlichen und psychischen Belastung stand und schafft es am Ende der sechs Monate ins Kommando?

Alle verfügbaren Folgen