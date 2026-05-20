Miamis König der Watersports CarsJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 20.05.2026: Miamis König der Watersports Cars
38 Min.Folge vom 20.05.2026Ab 12
In Miami tummeln sich die Schönen und Reichen, doch ein deutscher Auswanderer erobert mit seiner Geschäftsidee jetzt das Wasser: Denis Anderson. Er verwandelt gewöhnliche Jetskis in luxuriöse "Watersports Cars", die wie Sportwagen aussehen, aber über die Wellen gleiten. "Galileo" taucht ein in das Millionen-Imperium dieses Visionärs und erlebt hautnah, wie aus einer verrückten Idee ein globales Geschäft entstand, bei dem ein einzelner Flitzer über 100.000 Dollar kostet.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben & © Season 2022-2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc
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