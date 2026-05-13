Leben in L.A.: Was kostet es wirklich?Jetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 13.05.2026: Leben in L.A.: Was kostet es wirklich?
33 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 12
Los Angeles, die Metropole der Stars und Träume - doch wie lässt sich das Leben dort wirklich finanzieren? Während Luxus-Nanny Alina in purem Glamour lebt und kaum etwas selbst bezahlt, kämpft Eisdielenbesitzer Julien mit kreativen Nebenjobs um seinen Traum. Beide geben Einblicke in ihre Finanzen und legen offen, was sie verdienen, was sie ausgeben und wie hoch die Lebenshaltungskosten in L.A. tatsächlich sind.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben & © Season 2022-2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben & © Season 2021-2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt
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