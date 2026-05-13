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Galileo

Leben in L.A.: Was kostet es wirklich?

ProSiebenFolge vom 13.05.2026
Leben in L.A.: Was kostet es wirklich?

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Galileo

Folge vom 13.05.2026: Leben in L.A.: Was kostet es wirklich?

33 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 12

Los Angeles, die Metropole der Stars und Träume - doch wie lässt sich das Leben dort wirklich finanzieren? Während Luxus-Nanny Alina in purem Glamour lebt und kaum etwas selbst bezahlt, kämpft Eisdielenbesitzer Julien mit kreativen Nebenjobs um seinen Traum. Beide geben Einblicke in ihre Finanzen und legen offen, was sie verdienen, was sie ausgeben und wie hoch die Lebenshaltungskosten in L.A. tatsächlich sind.

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