Klimaanlagen-Kletterer: Arbeiten über den heißen Städten ChinasJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 25.06.2026: Klimaanlagen-Kletterer: Arbeiten über den heißen Städten Chinas
48 Min.Folge vom 25.06.2026Ab 12
Es sieht aus wie in einem Action-Film, ist aber tatsächlich der Berufsalltag sogenannter Klimaanlagen-Kletterer in China. Liang und seine Kollegen hängen sich in schwindelerregender Höhe an Hauswände und reparieren und installieren Klimaanlagen. Wir haben uns den außergewöhnlichen Job genauer angeschaut.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben & © Season 2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben
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