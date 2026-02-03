Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Döner - Mit allem und extra teuer?

ProSiebenFolge vom 03.02.2026
Döner - Mit allem und extra teuer?

Döner - Mit allem und extra teuer?Jetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 03.02.2026: Döner - Mit allem und extra teuer?

50 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 12

Der geliebte Döner hat sich von einem günstigen Mittagessen zu einem teuren Genuss entwickelt - die Preise sind in den letzten Jahren von fünf auf bis zu neun Euro gestiegen! Dönermann Sermed von "Djangos Döner" in München gibt uns exklusive Einblicke in die Kostenstruktur und erklärt, welche Faktoren hinter den Preissteigerungen stecken. Ist der Döner wirklich seinen Preis wert oder war er vorher einfach zu billig?

Alle verfügbaren Folgen