Folge vom 14.01.2026: Kaffee - Wer verdient an jeder Tasse?
Der Preis für den geliebten Kaffee steigt - doch ein junges Unternehmen beweist, dass es auch anders geht. Mit Cappuccino für 2,50 Euro bringt eine neue Kaffeekette die Branche ins Schwitzen. Aber wie ist das möglich? "Galileo"-Reporter Harro verfolgt den Weg der günstigen Bohne von der Kaffeeplantage bis in die Tasse und deckt auf, was wirklich hinter den extremen Preisunterschieden steckt. Kann günstiger Kaffee überzeugen? Und was bedeutet das für die etablierten Ketten?
