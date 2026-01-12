Hinter den Kulissen der GSG 9: So funktioniert ein Einsatz!Jetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 12.01.2026: Hinter den Kulissen der GSG 9: So funktioniert ein Einsatz!
50 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12
Bombendrohungen, Terroranschläge, Geiselnahmen - wenn es brenzlig wird, ist die GSG 9 zur Stelle. Doch wie bereiten sich die Polizisten auf ihre gefährlichen Missionen vor? "Galileo" gewährt exklusive Einblicke in den Alltag der Spezialeinheit. Von futuristischen Roboterhunden bis zu waghalsigen Motorradfahrten durch Treppenhäuser - die GSG 9 setzt auf modernste Technik und spektakuläre Taktiken.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Wissenschaft
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen