Folge vom 09.02.2026: Von Bratwurst bis Bergidylle: Deutsche Auswanderer in Argentinien!
Folge vom 09.02.2026
Drei mutige Auswanderer zeigen, wie man in Argentinien sein Glück findet - zwischen pulsierender Metropole und unberührter Natur. Während die "Bratwurst-Könige" André und Michael in Buenos Aires deutsche Wurstkultur etablieren, lebt Adventure-Guide Christian seinen Traum in Patagonien. Doch wie meistern sie Alltagsherausforderungen wie Stromausfälle, Waldbrände und eine schwankende Wirtschaft?
