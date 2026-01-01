7 TAGE DATE IN DER BOX
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
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7 TAGE DATE IN DER BOX
Zwei Fremde ziehen für 7 Tage gemeinsam in eine Box, um herauszufinden, ob aus einem ersten Date ein echtes Match wird. Denn am Ende gibt es nur zwei Optionen: die Box als Paar zu verlassen oder sich nie wiederzusehen. Doch bis dahin wird ihre Beziehung Tag für Tag auf die Probe gestellt: durch Challenges, Belohnungen, Bestrafungen und neue Versuchungen. Denn per Knopfdruck kann der eigene Box-Partner jederzeit ersetzt werden.
Genre:Reality
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: iTV Studios Germany GmbH