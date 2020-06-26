Party-Special mit Mickie Krause & Natascha OchsenknechtJetzt kostenlos streamen
Genial daneben - Das Quiz
Folge vom 26.06.2020: Party-Special mit Mickie Krause & Natascha Ochsenknecht
43 Min.Folge vom 26.06.2020Ab 6
Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Das große Party-Special - mit Hugo Egon Balder, Ruth Moschner und Wigald Boning. Zusammen mit Mickie Krause und Natascha Ochsenknecht stellen sie sich kuriosen Zuschauerfragen aus den Nuller-Jahren. Die Fragesteller können bis zu 5.000 Euro gewinnen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 2019-2020: Sat.1 & © Season 2-4: SAT.1