Oliver Wnuk & Collien FernandesJetzt kostenlos streamen
Genial daneben - Das Quiz
Folge vom 10.08.2020: Oliver Wnuk & Collien Fernandes
43 Min.Folge vom 10.08.2020Ab 6
Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Zwei Teams stellen mit Hugo Egon Balder kuriose Fragen an das Comedy-Panel: Ruth Moschner, Wigald Boning, Oliver Wnuk und Collien Fernandes. Gelingt es den Teams, die Prominenten in die Irre zu führen, gewinnen sie bis zu 5.000 Euro.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 2019-2020: Sat.1 & © Season 2-4: SAT.1