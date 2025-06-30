Georgie & Mandy
Folge 16: Babystreit
20 Min.Folge vom 30.06.2025
Zwischen Mandy und Georgie entbrennt ein heftiger Streit über die Familienplanung. Georgie wünscht sich ein Geschwisterchen für die kleine CeeCee, während Mandy ihre Karriere gefährdet sieht. Georgie verlässt daraufhin wutentbrannt das Haus und sucht Trost bei seiner Mutter Mary.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen