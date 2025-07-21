Zum Inhalt springenBarrierefrei
Georgie & Mandy

ProSiebenStaffel 1Folge 22vom 21.07.2025
Folge 22: Schwere Entscheidungen

21 Min.Folge vom 21.07.2025Ab 6

Bei Georgie und Mandy kriselt es, da er eifersüchtig auf ihren neuen Boss, ihren Ex-Freund Scott, ist. Die beiden geraten daraufhin in einen heftigen Streit. Währenddessen versucht Georgie, Jims Laden zu kaufen, um seine finanzielle Zukunft zu sichern. Die Bank lehnt jedoch seinen Kreditantrag ab.

ProSieben
