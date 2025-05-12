Die kleinen Sünden von früherJetzt kostenlos streamen
Georgie & Mandy
Folge 3: Die kleinen Sünden von früher
18 Min.Folge vom 12.05.2025Ab 6
Georgie erfährt durch einen Zufall, dass Mandy in den letzten Jahren 12.000 Dollar Schulden angehäuft hat - unter anderem wegen einer großen Rechnung eines Ex-Freundes. Daraufhin versucht Georgie, das Geld von ihm zurückzubekommen. Der Versuch geht jedoch gründlich schief. Mandy und Georgie versprechen sich, keine Geheimnisse mehr voreinander zu haben, und suchen fieberhaft nach Möglichkeiten, Geld zu verdienen.
Alle Staffeln im Überblick
Georgie & Mandy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen