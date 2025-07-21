Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Georgie & Mandy

Die Stiefel des schlechten Gewissens

ProSiebenStaffel 1Folge 21vom 21.07.2025
Die Stiefel des schlechten Gewissens

Die Stiefel des schlechten GewissensJetzt kostenlos streamen

Georgie & Mandy

Folge 21: Die Stiefel des schlechten Gewissens

20 Min.Folge vom 21.07.2025

Mandy erhält ein lukratives Jobangebot. Allerdings handelt es sich bei ihrem neuen Chef um ihren Ex-Freund aus San Antonio. Da sie nicht weiß, wie sie es Georgie erklären soll, verschweigt sie es einfach und schenkt ihm Stiefel, um ihr schlechtes Gewissen zu beruhigen. Jims alter Rivale Fred Fagenbacher möchte indes die Werkstatt kaufen. Jim und Audrey denken über den Verkauf nach, was Georgie missfällt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Georgie & Mandy
ProSieben
Georgie & Mandy

Georgie & Mandy

Alle 1 Staffeln und Folgen