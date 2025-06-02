Zum Inhalt springenBarrierefrei
Georgie & Mandy

ProSiebenStaffel 1Folge 10vom 02.06.2025
Folge 10: Krieg der Generationen

19 Min.Folge vom 02.06.2025

Mary und Audrey geraten in einen heftigen Streit. Audrey empfindet Mary als übergriffig, weil sie heimlich ein Foto von sich in CeeCees erstes Fotoalbum geschmuggelt hat. Mary hingegen fühlt sich ausgegrenzt, da Audrey kein Bild von ihr im Album haben wollte. Dies führt dazu, dass auch Georgie und Mandy in Streit geraten, da sie jeweils Partei für ihre eigene Mutter ergreifen.

ProSieben
