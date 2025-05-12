Georgie & Mandy
Folge 4: Todds Mutter
18 Min.Folge vom 12.05.2025Ab 6
Mandy ist unglücklich, weil sie ihre Freizeit fast nur mit ihren Eltern verbringt. Schließlich nimmt sie eine Einladung ihrer Kollegin Beth an, und die beiden gehen aus. Beths Sohn ist in Georgies Alter, sodass sich die beiden auch kurzerhand verabreden. Sowohl für Mandy als auch für Georgie verläuft der Abend völlig anders als erwartet. Für Jim und Audrey wird es indes unangenehm, als Connor vorschlägt, dass sie "20 Fragen" spielen könnten ...
Georgie & Mandy
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen