Georgie & Mandy

Zwei Idioten auf einem Dirt Bike

ProSiebenStaffel 1Folge 17vom 07.07.2025
Zwei Idioten auf einem Dirt Bike

Zwei Idioten auf einem Dirt BikeJetzt kostenlos streamen

Georgie & Mandy

Folge 17: Zwei Idioten auf einem Dirt Bike

18 Min.Folge vom 07.07.2025Ab 6

Als Mary ihre Tochter Missy und Todd, den Sohn von Mandys Kollegin Beth, in flagranti erwischt, ist sie außer sich. Sie beauftragt Georgie, auf seine Schwester aufzupassen. Doch dessen Versuch, Todd zur Rede zu stellen, bewirkt das Gegenteil: Missy und Todd büchsen aus. Nun liegt es an Georgie und Mandy, die Nacht hindurch nach den beiden Ausreißern zu suchen.

Georgie & Mandy
ProSieben
Georgie & Mandy

Georgie & Mandy

