Georgie & Mandy
Folge 19: Schuldner gegen Verräterin
18 Min.Folge vom 14.07.2025Ab 6
Mandy soll im Auftrag von Meemaw Wettschulden bei ihrem Vater eintreiben. Dummerweise bekommt ihre Mutter Wind von der Sache. Entrüstet über Jims riskantes Spiel und Meemaws skrupellose Geldeintreibung, droht sie mit einer Anzeige. Zudem setzt sie Jim die Pistole auf die Brust: Ehe oder riskante Zockerei.
Georgie & Mandy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2024
