Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Georgie & Mandy

Familienfeste

ProSiebenStaffel 1Folge 5vom 19.05.2025
Familienfeste

FamilienfesteJetzt kostenlos streamen

Georgie & Mandy

Folge 5: Familienfeste

18 Min.Folge vom 19.05.2025

Georgie möchte das Thanksgiving-Fest gerne mit seiner Familie verbringen. Seine Mutter Mary ist allerdings nicht bereit zu feiern, da sie sich nach dem Tod ihres Mannes noch nicht stark genug fühlt. Georgie und Mandy setzen alles daran, dennoch ein Familienessen zu organisieren. Als Mary schließlich unerwartet auftaucht, führt das Verhalten von Jim und Audrey jedoch zu Spannungen ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Georgie & Mandy
ProSieben
Georgie & Mandy

Georgie & Mandy

Alle 1 Staffeln und Folgen