Georgie & Mandy
Folge 7: Ein alter Mustang
19 Min.Folge vom 26.05.2025
Georgie entdeckt einen alten Mustang, der in der Garage steht, und beschließt, ihn gemeinsam mit Jim zu restaurieren. Um ein Ersatzteil zu besorgen, planen die beiden einen längeren Ausflug. Im Sinne der Familienzusammenführung entscheidet sich Georgie, Connor mitzunehmen. Doch aufgrund der bestehenden Spannungen zwischen Connor und seinem Vater verläuft der Trip anders als geplant. Derweil eskaliert auch ein Streit zwischen Mandy und ihrer Mutter Audrey.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Georgie & Mandy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen