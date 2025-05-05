Georgie & Mandy
Folge 1: Der 18:10 nach Lubbock
21 Min.Folge vom 05.05.2025Ab 6
Georgie, Mandy und die kleine CeeCee sind nach der Hochzeit zu Mandys Eltern, Audrey und Jim, gezogen. Das Zusammenleben entpuppt sich jedoch als Pulverfass, denn zwischen Mandy und ihrer Mutter fliegen die Fetzen. Nach einem Streit verlässt die junge Familie Hals über Kopf das Haus der McAllisters. In einer schäbigen Bleibe wird das Glück der jungen Familie auf eine harte Probe gestellt.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen