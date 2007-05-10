Germany's Next Topmodel
Folge 11: Rache an Peyman
100 Min.Folge vom 10.05.2007Ab 12
Es wird laut bei "Germany's Next Topmodel". Fünf Mädchen kämpfen um den Titel und dieses Mal dürfen sie Peyman an den Kragen gehen. Sie lassen ihren Gefühlen freien Lauf, bis plötzlich Rauchschwaden den Himmel verdecken. Wird es jetzt zu gefährlich?
Germany's Next Topmodel
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
