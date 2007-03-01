Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 2Folge 1vom 01.03.2007
101 Min.Folge vom 01.03.2007Ab 12

Heidi Klum hat 100 Mädchen in die erste Sendung eingeladen. Wer Deutschlands erfolgreichstes Model überzeugen will, muss viele Talente mitbringen: Gleich nach der Begrüßung sollen sich die Kandidatinnen als Stylisten, Make-Up-Artisten und Models in einem beweisen. Für viele Kandidatinnen ist es das erste Mal auf dem Laufsteg, und das gleich vor Heidi Klum, Bruce Darnell, Boris Entrup und Peyman Amin - da steigt der Puls, die Knie zittern und ein Lidstrich geht auch mal daneben.

ProSieben
