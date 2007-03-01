Der erste große AuftrittJetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 1: Der erste große Auftritt
101 Min.Folge vom 01.03.2007Ab 12
Heidi Klum hat 100 Mädchen in die erste Sendung eingeladen. Wer Deutschlands erfolgreichstes Model überzeugen will, muss viele Talente mitbringen: Gleich nach der Begrüßung sollen sich die Kandidatinnen als Stylisten, Make-Up-Artisten und Models in einem beweisen. Für viele Kandidatinnen ist es das erste Mal auf dem Laufsteg, und das gleich vor Heidi Klum, Bruce Darnell, Boris Entrup und Peyman Amin - da steigt der Puls, die Knie zittern und ein Lidstrich geht auch mal daneben.
Germany's Next Topmodel
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen