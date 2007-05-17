Wer zieht ins Finale ein?Jetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 12: Wer zieht ins Finale ein?
99 Min.Folge vom 17.05.2007Ab 12
Wer schafft es ins Finale von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum"? Auf die Siegerin wartet ein Vertrag mit der internationalen Modelagentur IMG, ein C&A-Werbevertrag und der Titel auf der deutschen Cosmopolitan. Eine schwere Entscheidung für Heidi Klum und ihre Jury ...
