Germany's Next Topmodel
Folge 14: Das Halbfinale
98 Min.Folge vom 05.05.2016Ab 12
Im "Final Battle" bekommen Michael Michalsky und Thomas Hayo eigene Fashion-Shows! Wer setzt sich jetzt an die Spitze und schafft es bis ins Finale?
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen