Germany's Next Topmodel

Colour-Shooting

ProSiebenStaffel 11Folge 6vom 10.03.2016
Colour-Shooting

Germany's Next Topmodel

Folge 6: Colour-Shooting

97 Min.Folge vom 10.03.2016Ab 12

Was, wenn der Schuh drückt? Supermodel Winnie Harlow bereitet die Nachwuchsmodels mit viel zu kleinen und viel zu großen High Heels auf echte Fashion Shows vor. Hot Hot Hot! Beim knallbunten Colour-Shooting auf einem offenen Parkdeck in L.A. erwartet die Nachwuchsmodels ein besonders heißes Accessoire, mit dem sie vor Starfotograf Rankin posieren müssen: Sexy Male Model Gil wartet nur mit Jeans bekleidet im Set auf die Models.

