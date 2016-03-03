Germany's Next Topmodel
Folge 5: Es geht hoch hinaus
96 Min.Folge vom 03.03.2016Ab 12
Hot or not? Star-Designerin Eva Cavalli-Düringer entscheidet nach einem feurigen Catwalk zusammen mit den Juroren Heidi Klum, Michael Michalsky und Thomas Hayo, welches Model diesmal kein Foto bekommt. Welche Nachwuchsmodels aus Team Thomas und Team Michael bewertet die Modeschöpferin als talentiert? Und welche hält sie für die Modebranche ungeeignet?
