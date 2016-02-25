Germany's Next Topmodel
Folge 4: Das große Umstyling
95 Min.Folge vom 25.02.2016Ab 12
Schnipp, schnapp, Haare ab! Heute bittet die "Germany's next Topmodel"-Jury die Nachwuchsmodels zum Umstyling. Lange blonde Haare oder ein roter Pagenkopf? Schwarze Extensions oder ein Princeton? Frecher Bob oder lange Wellen? Heidi Klum, Michael Michalsky und Thomas Hayo haben sich für fast jedes Model einen komplett neuen Look überlegt.
Germany's Next Topmodel
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen