Germany's Next Topmodel
Folge 10: Der Einzug in die Top 10
99 Min.Folge vom 13.04.2017Ab 12
Beim Fashion-Movie müssen sich die Models in die Rolle eines Gangsters hineinversetzen und gemeinsam mit Shaun Ross ihr Talent als Schauspielerin beweisen. Die Models, die hier und beim finalen Schachbrett Walk überzeugen, ziehen in die Top 10 ein!
