Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Germany's Next Topmodel

Das Halbfinale

ProSiebenStaffel 12Folge 15vom 18.05.2017
Das Halbfinale

Das HalbfinaleJetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel

Folge 15: Das Halbfinale

97 Min.Folge vom 18.05.2017Ab 12

In einer Woche steigt das #GNTM-Finale und die sechs Halbfinalistinnen Lynn, Leticia, Romina, Serlina, Maja und Céline müssen sich heute in einem letzten, großen Shooting beweisen: dem Cosmopolitan-Shoot. Heidi Klum: "Auf so ein großes Cover-Shooting warten manche Models jahrelang." Es wird ernst für die Topmodel-Anwärterinnen, denn nicht alle dürfen ins Finale.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Germany's Next Topmodel
ProSieben
Germany's Next Topmodel

Germany's Next Topmodel

Alle 19 Staffeln und Folgen