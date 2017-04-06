Zum Inhalt springenBarrierefrei
Germany's Next Topmodel

ProSiebenStaffel 12Folge 9vom 06.04.2017
100 Min.Folge vom 06.04.2017Ab 12

Die heutige Folge steht ganz unter einem männlichen Stern: Wolfgang Joop ist zu Gast und gibt den Nachwuchsmodels einen Crashkurs zum Thema Androgynität. Denn für den Entscheidungs-Walk verwandeln sich die Models in Dandys aus dem 19. Jahrhundert ... Starfotograf Rankin fordert die Topmodel-Anwärterinnen mit einer verrückten Idee heraus: Sie müssen sich mitten auf dem Hollywood-Boulevard auf einem fahrenden Bett mit einem Male Model wie zuhause fühlen und vertraut sexy posieren.

ProSieben
