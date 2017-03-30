Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tierisches Fotoshooting mit den Juroren

ProSiebenStaffel 12Folge 8vom 30.03.2017
Folge 8: Tierisches Fotoshooting mit den Juroren

102 Min.Folge vom 30.03.2017Ab 12

Who let the dogs out? Heute erwartet die Nachwuchsmodels in Los Angeles ein besonders tierisches Shooting gemeinsam mit den beiden Juroren Michael Michalsky und Thomas Hayo. Denn in einem schwarzen und in einem weißen Set warten sieben Hunde, mit denen sich die Models zusammen mit ihren Teamleadern in Szene setzen müssen. Außerdem machen Heidi Klums Topmodel-Anwärterinnen die Catwalks der Berliner Fashion Week unsicher ...

