Germany's Next Topmodel
Folge 13: Over The Edge
115 Min.Ab 12
Over The Edge: Beim Shooting in Folge 13 geht es für die #GNTM-Models hoch hinaus! Neben einem heißbegehrten Casting wartet Nicole Scherzinger, Front-Frau der "Pussycat Dolls" und Gastjurorin, mit einer sexy Choreographie auf die Topmodelanwärterinnen. Bei der Elimination können die #GNTM-Models zeigen, was sie gelernt haben und Heidi Klum mit ihrem "Pussycat Dolls"-Auftritt überzeugen.
Germany's Next Topmodel
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
12
