Germany's Next Topmodel
Folge 16: Halbfinale
118 Min.Folge vom 14.05.2020Ab 12
Surprise Surprise! Am Flughafen in Los Angeles erfahren die letzten sechs #GNTM-Models, dass die Reise für sie noch eine Runde weitergeht. Heute steht ein Fotoshooting in luftiger Höhe an, wobei Körpergefühl und Furchtlosigkeit gefragt sind. Bei der großen Entscheidung vor dem Finale werden die Topmodel-Anwärterinnen in den direkten Vergleich mit Toni Garn gestellt. Zusammen mit ihr und Julien Macdonald entscheidet sich Heidi Klum für ihre Finalistinnen.
Weitere Folgen in Staffel 15
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Germany's Next Topmodel
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen