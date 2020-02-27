Germany's Next Topmodel
Folge 5: Umstyling
116 Min.Folge vom 27.02.2020Ab 12
Schnipp, schnapp, Haar ab! In Los Angeles steht das große Umstyling an und Heidi Klum hat sich für jede Topmodel-Anwärterin einen individuellen Look überlegt. Beim Sedcard-Shooting mit Starfotograf Christian Anwander zeigt sich, wer sein neues Aussehen auch überzeugend verkörpern kann.
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen