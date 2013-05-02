Zum Inhalt springenBarrierefrei
Germany's Next Topmodel

Die Action-Edition

ProSieben Staffel 8 Folge 10 vom 02.05.2013
Die Action-Edition

Germany's Next Topmodel

Folge 10: Die Action-Edition

98 Min. Folge vom 02.05.2013 Ab 12

Laufen und ein bisschen Posen? Das war gestern. In der Action-Edition müssen die Models fliegen, fallen und schweben. Angst hin oder her - eins dürfen sie auf keinen Fall vergessen: Gut aussehen. Wer wird zum echten Stuntmodel und wer verkriecht sich?

ProSieben
