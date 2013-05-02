Germany's Next Topmodel
Folge 10: Die Action-Edition
98 Min.Folge vom 02.05.2013Ab 12
Laufen und ein bisschen Posen? Das war gestern. In der Action-Edition müssen die Models fliegen, fallen und schweben. Angst hin oder her - eins dürfen sie auf keinen Fall vergessen: Gut aussehen. Wer wird zum echten Stuntmodel und wer verkriecht sich?
