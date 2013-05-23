Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 8Folge 13vom 23.05.2013
100 Min.Folge vom 23.05.2013Ab 12

Countdown - das Halbfinale ist da! Vom Casting für einen internationalen Werbedreh geht es direkt zum Cover-Shooting für die Cosmopolitan. Den nötigen Support so kurz vorm Finale bekommen die Mädchen durch Überraschungs-Besuche aus der Heimat. Welche Mädchen können Heidi Klum und ihre Jury-Kollegen überzeugen? Wer sichert sich den Platz für das Finale in Mannheim?

