Germany's Next Topmodel

Die Sexy-Edition

ProSieben Staffel 8 Folge 8 vom 18.04.2013
Die Sexy-Edition

Germany's Next Topmodel

Folge 8: Die Sexy-Edition

98 Min. Folge vom 18.04.2013 Ab 12

Es wird heiß! In der "Sexy Edition" von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" werden aus den Mädchen von nebenan heiße Rockerbräute und Showgirls. In einer Challenge nach der anderen müssen Heidis Mädchen zeigen, dass sie in verschiedene sexy Rollen schlüpfen können. Personal Coaching bekommt der Modelnachwuchs von einem berühmten "Victoria's Secret"-Engel.

ProSieben
