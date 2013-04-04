Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 8Folge 6vom 04.04.2013
95 Min.
Ab 12

Zeigt her eure Muskeln! Ballett-Tutu und Boxhandschuhe gehören nicht zwangsweise zum Standard-Outfit von Heidi Klums Nachwuchsmodels. In der "Sports-Edition" sieht das anders aus. A la Prima Ballerina geht's für die Mädchen auf die Spitze. Das VIP-Box-Training sorgt für eine schlagkräftige Rechte. Nur wer sportlich überzeugt - wird mit einer Foto-Strecke in einem renommierten People-Magazin belohnt.

