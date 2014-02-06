Zum Inhalt springenBarrierefrei
Germany's Next Topmodel

Das Casting

ProSieben Staffel 9 Folge 1 vom 06.02.2014
Das Casting

Germany's Next Topmodel

Folge 1: Das Casting

109 Min. Folge vom 06.02.2014 Ab 12

Beim großen Casting in Berlin stellen sich die Mädchen der hochkarätigsten "Germany's next Topmodel"-Jury aller Zeiten vor. Einige der schönen Anwärterinnen wurden sogar von den Juroren persönlich überrascht und zum Casting in die Hauptstadt eingeladen. Wer hier besteht und Heidi Klum, Wolfgang Joop und Thomas Hayo von seinen Modelqualitäten überzeugen kann, begibt sich direkt auf die Abenteuerreise "Germany's next Topmodel" 2014.

