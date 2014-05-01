Germany's Next Topmodel
Folge 13: Die Real World Edition
102 Min.Folge vom 01.05.2014Ab 12
It's the final countdown! Heute kämpfen Heidis Mädchen um den Einzug ins Halbfinale. Drei Castings und eine Pressekonferenz stellen die Topmodel-Kandidatinnen auf die Probe - und werfen Fragen auf: Welche Kandidatin stöckelt ins Halbfinale von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum"? Wer überzeugt die Journalisten auf der ersten Pressekonferenz in Los Angeles? Und warum hat Wolfgang Joop Tränen in den Augen?
