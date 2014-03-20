Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Germany's Next Topmodel

Extreme Edition

ProSiebenStaffel 9Folge 7vom 20.03.2014
Extreme Edition

Extreme EditionJetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel

Folge 7: Extreme Edition

48 Min.Folge vom 20.03.2014Ab 12

Heidi Klum bringt ihren Modelnachwuchs an die Grenzen. Beim Fotoshooting flippen die Mädchen völlig aus und die schrägen Klamotten beim Livewalk werden für einige zur großen Herausforderung. Extrem auf die Probe gestellt wird die Freundschaft zwischen Nathalie (16) und Lisa (17): Es kracht ordentlich in der "Topmodel"-Villa.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Germany's Next Topmodel
ProSieben
Germany's Next Topmodel

Germany's Next Topmodel

Alle 19 Staffeln und Folgen