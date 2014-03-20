Germany's Next Topmodel
Folge 7: Extreme Edition
48 Min.Folge vom 20.03.2014Ab 12
Heidi Klum bringt ihren Modelnachwuchs an die Grenzen. Beim Fotoshooting flippen die Mädchen völlig aus und die schrägen Klamotten beim Livewalk werden für einige zur großen Herausforderung. Extrem auf die Probe gestellt wird die Freundschaft zwischen Nathalie (16) und Lisa (17): Es kracht ordentlich in der "Topmodel"-Villa.
