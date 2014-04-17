Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 9Folge 11vom 17.04.2014
101 Min.Folge vom 17.04.2014Ab 12

Oh, là, là: Schwarze Spitze, weiße Flügel und verzaubernde Blicke. Heidi Klum verwirklicht die Träume ihrer Mädchen. Für den Entscheidungs-Walk in der elften Folge besorgt sie traumhafte High-Fashion-Flügel. Die Mädchen schweben in verführerischen Dessous mit überwältigenden Flügeln über den Laufsteg.

