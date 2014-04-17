Germany's Next Topmodel
Folge 11: Die sexy-Edition
101 Min.Folge vom 17.04.2014Ab 12
Oh, là, là: Schwarze Spitze, weiße Flügel und verzaubernde Blicke. Heidi Klum verwirklicht die Träume ihrer Mädchen. Für den Entscheidungs-Walk in der elften Folge besorgt sie traumhafte High-Fashion-Flügel. Die Mädchen schweben in verführerischen Dessous mit überwältigenden Flügeln über den Laufsteg.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Germany's Next Topmodel
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen